Antoinette Gawin fokussiert sich auf das Potential von Terumo BCT, um Krankheiten zu behandeln und eine größere Rolle in der Zelltherapie und Regenerationsmedizin zu spielen - für mehr Patienten.

LAKEWOOD, Colorado, USA, April 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antoinette Gawin erweitert Terumo BCT, ein biomedizinisches Unternehmen, über seine Tradition der Zusammenarbeit mit Blutzentren und Krankenhäusern hinaus, um schnell wachsende Bereiche des Gesundheitswesens wie Zelltherapie-Technologien und regenerative Medizin zu bedienen. Terumo BCT entwickelt Technologien zur Gewinnung und Verarbeitung von Blut und Zellen, die in einer Vielzahl von Therapiegebieten eingesetzt werden. Als Präsidentin und CEO wird Gawin das Unternehmen mit einem Umsatz von fast einer Milliarde US-Dollar und 7.000 Mitarbeitern,das Kunden in 130 Ländern betreut, leiten.



"Terumo BCT hat sich leidenschaftlich dafür eingesetzt, den Zugang zu Blut und Zellen auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Unsere Innovationen automatisieren komplexe Prozesse und helfen Forschern und Klinikern, das Heilungspotenzial des genetischen Materials eines Menschen zu erschließen", sagte Gawin. "Wir müssen unser Portfolio diversifizieren, um weitere Innovationen in diesem kostenbewussten Gesundheitsumfeld zu finanzieren und für unsere Kunden relevant zu bleiben."

Zu den Strategien gehören die Einbettung der Unternehmensprodukte in den Herstellungsprozess der Zelltherapie, die Sensibilisierung für die therapeutische Apherese als Behandlung von Autoimmunerkrankungen, der Aufbau einer Infrastruktur in Wachstumsregionen und die Erweiterung über das Produkt hinaus auf das Management von Patientendaten und Dienstleistungen. Diese Bemühungen erhöhen die Fähigkeit von Terumo BCT, die Gesundheitsstandards zu beeinflussen und mehr Patienten zu erreichen.Gawin folgt David Perez, der das Unternehmen seit 20 Jahren leitet und weiterhin bis zum Juni 2019 im Vorstand der Terumo Corporation, der Muttergesellschaft von Terumo BCT, tätig sein wird. Gawin ist heute eine von drei Frauen auf Führungspositionen im Dienste der Terumo Corporation. Das fortschrittliche Unternehmen mit Sitz in Tokio trägt seit fast 100 Jahren im Gesundheitswesen zur Gesellschaft bei.

Vielseitige Perspektiven

Gawin schätzt alle Aspekte der Diversität und ist überzeugt, dass Diversität eine Grundlage für patientenorientierte Innovationen ist. Diese Werte spiegeln sich in ihrem leidenschaftlichen Engagement für die Patienten wider und bestärken sie in ihrem Interesse an einer Änderung der Richtlinien und Praktiken zur Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitstechnologien. Gawin bringt Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung und ihre Perspektive als Weltbürgerin in gemeinnützige Organisationen ein, die einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und sauberem Wasser fördern.

Gawin kam 2016 als Executive Vice President, Global Commercial, zu Terumo BCT und brachte nahezu 30 Jahre Erfahrung in der Leitung unterschiedlicher globaler Teams und transformativer Veränderungen bei Baxter und GE ein, wobei sie globale Führungspositionen bei GE Healthcare Technologies, GE Industrial and Power Systems, GE Information Services und GE Financial Services inne hatte. Sie hat einen Master-Abschluss in Gesundheitspolitik der DePaul Universität und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft und Englisch der Universität von Michigan.

Über Terumo BCT

Terumo BCT, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Blutkomponenten, therapeutische Apherese und Zelltherapie, ist das einzige Unternehmen mit der einzigartigen Kombination von Apherese-Sammlungen, manueller und automatisierter Vollblutverarbeitung und Technologien zur Reduzierung von Krankheitserregern. Wir sind überzeugt vom Potenzial von Blut und Zellen, für Patienten noch weitaus mehr zu tun als heute. Diese Überzeugung inspiriert unsere Innovationen und stärkt die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. www.terumobct.com

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/916aa8a7-3fa5-41d9-a167-dce1ab4cb245