- Sozialreportagen mit zweistelligen Marktanteilen beim jungen Publikum* - Gelungene Rückkehr von "Daniela Katzenberger" - "Krass Schule" mit Rekordwerten bei TV NOW und YouTube



Drogen und Elend im Frankfurter Bahnhofsviertel sind keine leichten Themen im Hauptabendprogramm, aber offensichtlich hoch relevant, denn die neuen Folgen der Dokumentation "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" erzielten Mitte März bis zu 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14-49-jährigen Zuschauern. Das junge Publikum (14-29) zeigte sich mit bis zu 11,3 % MA besonders interessiert.



Auch die neue Staffel der Reportagereihe "Hartz und herzlich" startete herausragend: 11,1 % bzw. 11,7 % Marktanteil (14-29) wurden mit der neuerlichen Rückkehr in die Mannheimer Benz-Baracken erreicht.



Im Bereich der unterhaltenden Formate punkteten einmal mehr "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": Sie kletterten auf bis zu 7,3 % MA und lockten insbesondere die jungen Fans (bis zu 12,3 % MA 14-29).



Ein weiteres vertrautes RTL II-Gesicht kehrte mit 7,3 % MA auf den Bildschirm zurück: "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" hatte mit 10,6 % MA (14-29) ebenfalls sehr viele junge Zuseher.



Die Doku "Pop Giganten: Schlager" war ein weiteres Quotenhighlight: starke 9,4 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49). Die Fortsetzung der zweiten Staffel von "Krass Schule - Die jungen Lehrer" setzte am Nachmittag Akzente: Bis zu 10,4 % MA bei der jungen Zielgruppe (14-29) standen hier zu Buche. Besonders erfolgreich erwies sich die Daily Soap online: Innerhalb der ersten Ausstrahlungswoche legte das Format auf allen digitalen Kanälen deutlich zu. Im Vergleich zur ersten Hälfte von Staffel zwei, die im Herbst 2018 gezeigt wurde, stiegen die Abrufe bei TV NOW um 166 Prozent und verdreifachten sich auf YouTube. Dort ist "Krass Schule" mit 6,7 Millionen Aufrufen allein in Kalenderwoche 12 der erfolgreichste Channel von RTL II. Das Top-Video erzielte allein 950.000 Abrufe in einer Woche.



Auch die beiden weiteren Daily Soaps im Programm lieferten gute Zahlen ab: "Berlin - Tag & Nacht" erreichte bis zu 17,0 % MA in der jungen Zielgruppe (14-49: bis zu 9,1 % MA). "Köln 50667" schaffte sogar bis zu 19,5 % MA (14-49: bis zu 9,7 % MA).



Insgesamt erreichte der Sender im März einen Marktanteil von 4,8 Prozent.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.03.-31.03.2019, vorläufig gewichtet 28.03.- 31.03.2019. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. * 14-29 Jahre



