Bonn (www.anleihencheck.de) - Trotz der neuerlichen Ablehnung des EU-Austrittvertrags durch das britische Parlament gab es zum Ende der Woche am deutschen Rentenmarkt nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Während Bundesanleihen im zwei- und fünfjährigen Laufzeitenbereich jeweils einen Basispunkt auf -0,60% beziehungsweise -0,49% nachgegeben hätten, habe die Rendite zehnjähriger Papiere am Abend nahezu unverändert zum Vortag bei -0,07% gelegen. Am US-Rentenmarkt hätten Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China schwerer gewogen als die in der Summe durchwachsenen Konjunkturdaten - zumal es hier auch positive Nachrichten gegeben habe. Die zehnjährige Treasury-Rendite sei um 3 Basispunkte auf 2,41% geklettert. (01.04.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...