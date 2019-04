In der Fußball-Bundesliga geht der Meisterschaftskampf in die heiße Phase. Am Samstag muss Borussia Dortmund bei Bayern München antreten. Rechtzeitig zum Gipfeltreffen ist der BVB wieder Tabellenführer.



Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR stellt ein Produkt vor, mit dem Sie von der Entwicklung des besprochenen Wertes profitieren können. Im zweiten Teil der Sendung wirft der Experte zudem einen Blick auf die Entwicklung der Produktempfehlung der Vorwoche: Nordex.