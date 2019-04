marktEINBLICKE um 12: DAX schießt in die Höhe, Nordex mischt die zweite Reihe auf

Nach einem starken Auftaktquartal 2019 zeigt sich der DAX auch zu Beginn des zweiten Quartals in guter Verfassung. Der DAX schießt am Montagmittag um mehr als 1 Prozent in die Höhe. Allerdings stellt sich die Frage, wie lange das Stimmungshoch dieses Mal anhalten kann.

Die Lage an der Frankfurter Börse: