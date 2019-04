Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Stabilus von 44 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Hans-Joachim Heimbürger rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie angesichts der Schwäche der Autobranche kurzfristig mit zunehmendem Gegenwind für den Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern. Seine Ergebnisschätzungen kappte er um bis zu vier Prozent./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-04-01/12:30

ISIN: LU1066226637