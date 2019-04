Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts017/01.04.2019/12:00) - Die jurisAllianz hat mit dem IWW Institut ihren elften Verlagspartner für hochkarätige Fachinformationen gewonnen. Das IWW Institut versteht sich als Wissenskurator für die berufliche Praxis: IWW Informationsdienste filtern aus der täglichen Nachrichtenflut die relevanten Informationen für Professionals heraus und bereiten sie für die Berufswelt praxisgerecht auf. Allein 24 Informationsdienste des IWW Institutes, die künftig auf juris.de genutzt werden können, wenden sich an die rechts- und steuerberatenden Berufe. Auch die entsprechenden juris-Partner-Module werden themenbezogen mit den praxisorientierten Aktualisierungen des IWW Instituts angereichert. IWW Informationsdienste beantworten Fragen wie "Welche aktuellen Informationen sind neu?" oder "Was ist fachlich relevant?" mit Praxiswissen auf Basis von präzisen Informationen, konkreten Fallbeispielen, Vertragsmustern, Checklisten und praktischen Handlungsempfehlungen. Sie sollen für den entscheidenden Wissensvorsprung sorgen und den Nutzern dabei helfen, ihre täglichen Aufgaben schneller zu erledigen und bessere Entscheidungen zu treffen. Dr. Jürgen Böhm, Geschäftsführer der IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft GmbH, erklärt: "Wir freuen uns, als neuer Partner der jurisAllianz Teil eines starken Angebots zu sein. Dadurch bietet sich uns die Möglichkeit, Anwender zu erreichen, die uns bisher nicht im Fokus hatten: zum Beispiel der öffentliche Sektor, wie Behörden und Gerichte, aber auch die Berater und Mitarbeiter in Großkanzleien. Diese Nutzer können jetzt das IWW-Markenversprechen 'Praxiswissen auf den Punkt gebracht' erleben, ohne juris.de verlassen zu müssen." "Das Portfolio der jurisAllianz wird mit dem aktuellen Neuzugang weiter gestärkt. Mit dem Aktualisierungswissen des IWW Instituts in den Produkten der jurisAllianz lassen sich Nutzergruppen, wie Steuerberater, kleine Kanzleien sowie kleine und mittlere Unternehmen noch effektiver erschließen. Für die Verlagspartner ergibt sich dadurch eine echte Win-win-Situation", ergänzt Samuel van Oostrom, Geschäftsführer der juris GmbH. Über die jurisAllianz Die Allianz der Partnerverlage Dr. Otto Schmidt, De Gruyter, Erich Schmidt, C.F. Müller, Hüthig Jehle Rehm, Stollfuß Medien, Bundesanzeiger Verlag, dfv Mediengruppe, Deutscher Anwaltverlag, Deutscher Notarverlag und IWW Institut gestaltet gemeinsam mit juris die Zukunft der Online-Rechtsinformationswelt. Das Netzwerk nutzt die Stärken aller und schafft für die Kunden ein interessantes und vielfältiges Angebot. Die jurisAllianz bündelt alle relevanten Rechts-, Wirtschafts- und Steuerinformationen der Verlage - insbesondere Zeitschriften, Kommentare und Handbücher - und verknüpft sie untereinander sowie mit der juris Rechtsprechung, den Gesetzen und Verwaltungsvorschriften. https://www.juris.de/jportal/allianz/nav/startseite.jsp Über die juris GmbH Die juris GmbH ist ein führender Anbieter von digitalen Rechtsinformationen in Deutschland. Mit mehr als sieben Millionen Dokumenten verfügt juris über die umfangreichste und bis in das Jahr 1879 zurückreichende Sammlung relevanter Entscheidungen in allen Rechtsgebieten. Langjährige Erfahrung, etablierte Prozesse und die enge Zusammenarbeit mit Gerichten und Behörden gewährleisten die hohe Qualität und Aktualität des Informationsangebotes von juris. Exklusive Partnerschaften mit renommierten Verlagen sowie eigene Fachinhalte ergänzen das Angebot. juris stellt seine Produkte und Leistungen allen deutschen Gerichten, Kanzleien, Verwaltungen, Universitäten, Unternehmen, Notaren, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern zur Verfügung. Zudem gehören alle, die sich professionell mit Rechtsfragen auseinandersetzen, zum Kundenkreis. Das Unternehmen beschäftigt rund 240 Mitarbeiter. https://juris.de/ Seit über 40 Jahren bietet das IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft relevante Informationen für die tägliche Arbeit. 70 Informationsdienste liefern Praxishinweise, Fallbeispiele und Modellrechnungen übersichtlich aufbereitet. Steuerberater, Rechtsanwälte, Gesundheitsberufe, Unternehmer und Selbstständige nutzen Vertragsmuster und Textbausteine, werden in ihrer Formulierungsarbeit unterstützt und erhalten Rechtssicherheit. Das IWW Institut ist ein Unternehmen der Vogel Communications Group. https://www.iww.de Vogel Communications Group http://www.vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190401017

