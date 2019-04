Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der tschechische Investor EPGC hat die Kaufoption auf Haniels 15,2-prozentigen Anteil am Großhändler Metro AG verlängert. Das bestätigte ein Haniel-Sprecher. Man habe sich auf eine Verlängerung geeinigt. Die Option lief ursprünglich Ende März aus. Der Haniel-Sprecher wollte kein neues Datum nennen. Ein Sprecher für EPGC stand nicht unmittelbar für einen Kommentar zur Verfügung.

Laut Analysten von Bernstein wurde die Call-Option um drei Monate bis Ende Juni verlängert. Mit der Verlängerung bekommt EPGC laut Bernstein "mehr Zeit, um zwei mögliche signifikante Änderungen in der Struktur von Metro zu bewerten - zum einen den Verkauf der Hypermarkt-Kette Real, und zum zweiten den Teilverkauf des chinesischen Großhandelsgeschäft an einen 'strategischen Partner'" so die Bernstein-Analysten. Die Metro-Aktie reagierte nicht auf die Nachricht. Sie handelte 0,2 Prozent schwächer bei 14,76 Euro, der MDAX notierte 1 Prozent im Plus.

