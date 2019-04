Gold wird seit Jahrtausenden gehandelt. In Krisenzeiten hilft das Edelmetall gegen den Währungsverfall. Wir stellen verschiedene Fonds für Privatanleger vor, die in unruhigen Brexit-Zeiten interessant werden könnten.Gold, das chemische Element mit dem Periodenzeichen Au, entstand vor abertausenden von Jahren im Erdinneren. Durch tektonische Plattenverschiebungen gelangten die Moleküle im Magma an die Oberfläche und drangen in Form von Goldadern in das Gestein ein. Entdeckt wurde der optisch anziehende Rohstoff in der Kupferzeit, vor etwa 7.000 Jahren. Die leichte Verarbeitung machte Gold als Werkstoff sehr attraktiv. Und bald galt Gold als Zeichen für Macht, Schönheit und Reichtum. Es wurde gehandelt. Schon vor 6.000 Jahren wurde es als Währungsalternative genutzt und behält den Titel bis heute. Das Edelmetall bietet Schutz vor Inflation, da die Vorräte auf der Erde begrenzt sind - man kann es nicht drucken, wie Geld. Allgemein wird davon ausgegangen, dass der Goldanteil auf der kontinentalen Erdkruste etwa 4 Gramm pro 1.000 Tonnen Gestein beträgt.

