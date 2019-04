CD137- und PD-L1-bispezifische Antikörper mit kontextabhängiger T-Zellen-Aktivierung

UTRECHT, Niederlande, April 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) ("Merus", "wir", "unser" oder das "Unternehmen"), ein Immunonkologie-Unternehmen der klinischen Stufe, das Biclonics entwickelt, innovative vollwertige menschliche bispezifische Antikörper-Therapeutika, hat in Zusammenarbeit mit Incyte (Nasdaq: INCY) auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) 2019 in Atlanta, Georgia, präklinische Daten aus dem MCLA-145-Programm präsentiert. Merus und Incyte präsentierten am Sonntag, dem 31. März, zwei Poster, auf denen präklinische Daten vom MCLA-145, dem Biclonics-Programm für CD137 und PD-L1, dargestellt waren.

"MCLA-145-Daten, die auf der AACR vorgestellt wurden, zeigen eine potente dreifache Wirkung, die darauf ausgelegt ist, T-Zellen durch CD137 zu rekrutieren und zu aktivieren und ihre Erschöpfung bei Patienten mit Festkörpertumoren durch die Hemmung von PD-1 zu verhindern", sagte Mark Throsby, EVP und Chief Scientific Officer von Merus. "Weil die T-Zell-Aktivierung kontextabhängig ist und den Ausdruck von PD-L1 in der Mikroumgebung des Tumors erfordert, hat MCLA-145 das Potenzial, bekannte Nebenwirkungen von CD137-Agonisten, die sich zurzeit in Entwicklung befinden, zu überwinden."

MCLA-145 Posterpräsentation auf der AACR 2019:

I. Ein werturteilsfreies Screening identifiziert einen CD137xPD-L1-bispezifischen IgG1-Antikörper mit einzigartigen T-Zell-Aktivierungs- und Bindungseigenschaften.

Kurzreferat und Poster Nummer: 541/5

Sitzung: PO. IM02.16 - Therapeutische Antikörper 1

Das Poster stellt Daten dar, die belegen, dass MCLA-145 sich mit relativ hoher Affinität an CD137 und PD-L1 bindet und, was besonders wichtig ist, dass die Aktivierung der CD137-Signalisierung insbesondere bei Vorhandensein von PD-L1-ausdrückenden Zellen durch einen "Trans-Aktivierungsmechanismus" auftritt. MCLA-145 blockiert den PD-1-Checkpoint-Inhibitionspfad, der zu einer T-Zell-Aktivierung führt, die unabhängig von der CD137-Agonisten-Aktivität ist.

II. Ein bispezifischer, durch Fc stillgelegter IgG1-Antikörper (MCLA-145) benötigt eine PD-L1-Bindung, um CD137 zu aktivieren.

Kurzreferat und Poster Nummer: 539/3

Sitzung: PO. IM02.16 - Therapeutische Antikörper 1

Das Poster zeigt, dass MCLA-145 die CD137-Signalisierung spezifisch bei Vorhandensein von PD-L1-ausdrückenden Zellen induziert, wobei die Signalisierungsstärke direkt mit der Stufe der PD-L1-Expression korreliert. In präklinischen Studien hat sich gezeigt, dass MCLA-145 die Cytokin-Sekretion aus T-Zellen induziert, um die unterdrückende Aktivität von M2-Makrophagen und Tregs zu überwinden, und dass die Antitumoraktivität mit der Rekrutierung von CD8+-T-Zellen in die Tumor-Mikroumgebung verbunden ist.

Die klinische Studie für MCLA-145 soll im zweiten Quartal 2019 beginnen. Kopien der Poster sind auf der Merus-Website im Veranstaltungsbereich verfügbar, der hierüber einen Link abgerufen werden kann. Die vollständigen Abstracts der Präsentationen können auf der AACR-Website unter www.aacr.org abgerufen werden.

Über MCLA-145

MCLA-145 wurde durch ein werturteilfreies funktionelles Screening von mehreren immunmodulatorischen Zielkombinationen entdeckt. Es ist ein T-Zell-Agonist von Biclonics, der sich in präklinischen Modellen mit hoher Affinität und Spezifität an menschliches PD-L1 und CD137 bindet. Das einzigartige immunstimulierende Profil von MCLA-145 entstammt aus seiner Fähigkeit, in der Mikroumgebung von Tumoren Immuneffektorzellen zu aktivieren und gleichzeitig in der gleichen Immunzellen-Population hemmende Signale zu blockieren. Merus entwickiert MCLA-145 im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Incyte Corporation, die im Dezember 2016 aufgenommen wurde, um möglicherweise bis zu 11 bispezifische und monospezifische Antikörper aus der Biclonics-Plattform von Merus zu entwickeln und zu vermarkten. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Merus nach Zulassung alle Rechte in Bezug auf die Entwicklung und Vermarktung von MCLA-145 in den USA behalten, während Incyte nach Zulassung die Rechte auf die Entwicklung und Vermarktung von MCLA-145 außerhalb der Vereinigten Staaten besitzen wird.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Immunonkologie-Unternehmen der klinischen Stufe, das Therapien mit innovativen, volllangen, menschlichen bispezifischen Antikörpern unter der Bezeichnung entwickelt, die als Biclonics bezeichnet werden. Biclonics, die auf dem volllangen IgG-Format basieren, werden nach Verfahren gemäß dem Industriestandard hergestellt. In präklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass sie mehrere Merkmale aufweisen, die konventionellen menschlichen monoklonalen Antikörpern gleichen, wie eine lange Halbwertszeit und eine geringe Immunogenität. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu seinen Programmen finden Sie auf der Website von Merus, www.merus.nl.www.merus.nl.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsweisende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten, einschließlich, ohne Einschränkung, das Potenzial für die Gestaltung, Aktivität und Wirksamkeit von MCLA-145, wie in präklinischen Studien beschrieben, einschließlich, ohne Einschränkung, der Aussagen über die Eigenschaften und das immunostimulatorisches Profil von MCLA-145, wie zum Beispiel in Bezug auf die Anregung von CD137, das spezifisch bei Vorhandensein von PD-L1-ausdrückenden Zellen signalisiert, wobei die Signalisierungsstärke direkt mit der Stufe der PD-L1-Expression korreliert, seiner Fähigkeit, die Zytokin-Sekretion von T-Zellen zu induzieren, um die unterdrückende Aktivität von M2-Makrophagen und Tregs zu überwinden, und um die Antitumoraktivität mit der Rekrutierung von CD8+-T-Zellen in die Mikroumgebung von Tumoren zu assoziieren und seiner Kapazität dafür, dass eine CD137-Signalisierung spezifisch bei Vorhandensein von PD-L1-ausdrückenden Zellen durch einen "Trans"-Aktivierungsmechanismus auftritt, und das Potenzial, den PD-1-Checkpoint-Hemmungspfad zu blockieren, was zu einer Aktivierung der T-Zellen führt, die unabhängig von der Anregung der Aktivität der CD137-Agonisten verursacht wird, und dass dieses Profil ein Potenzial hat, dass MCLA-145 die bekannten Nebenwirkungen von CD137-Agonisten überwindet; sowie einschließlich der Entwicklung und des Timings des MCLA-145-Biclonics-Programms; der fortgesetzten Zusammenarbeit mit Incyte hinsichtlich der globalen Weiterentwicklung von MCLA-145 und des Potenzials, bis zu 11 bispezifische und monospezifische Antikörper aus der Biclonics-Plattform von Merus zu entwickeln und zu vermarkten; und ob eines der Programme im Rahmen der Zusammenarbeit, einschließlich MCLA-145, erfolgreich sein wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Diese Aussagen stellen keine Versprechungen oder Garantien dar, sondern unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften sich wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, wozu unter anderem Folgendes gehört: unser Bedarf an zusätzlichen Mitteln, die möglicherweise nicht zur Verfügung stehen werden; dies würde dazu führen, dass wir unsere Tätigkeit einschränken müssen oder dass wir die Rechte an unseren Technologien oder Biclonics und den bispezifischen Antikörper-Kandidaten aufgeben müssen; mögliche Verzögerungen bei der behördlichen Zulassung, die unsere Fähigkeit zur Kommerzialisierung unserer Produktkandidaten und unsere Fähigkeit zur Generierung von Einnahmen beeinträchtigen würde; der langwierige und teure Prozess von klinischen Arzneimittelentwicklung, dessen Ausgang ungewiss ist; die Unvorhersehbarkeit unserer Entwicklungsbemühungen für marktfähige Drogen im Frühstadium; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was sich auf den Erhalt der erforderlichen behördlichen Zulassungen auswirken könnten; unser Verlassen auf Dritte, dass sie unsere klinischen Studien durchführen werden, und das Potenzial, dass diese Dritten keine zufriedenstellenden Leistungen erbringen werden. Es könnte auch sein, dass wir keine geeigneten Biclonics oder bispezifischen Antikörper-Kandidaten im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Incyte identifizieren oder dass Incyte im Rahmen unserer Zusammenarbeit keine angemessenen Leistungen erbringt. Wir vertrauen bei der Herstellung unserer Produktkandidaten zudem auf Dritte, was unsere Weiterentwicklungs- und Vermarktungsbemühungen verzögern, verhindern oder beeinträchtigen kann. Des Weiteren gehört dazu: der Schutz unserer eigenen Technologie; es könnte geschehen, dass unsere Patente als ungültig oder nicht durchsetzbar befunden oder von Wettbewerbern umgangen werden, und dass unsere Patentanmeldungen sich als unvereinbar mit den Regeln und Vorschriften der Patentierbarkeit erweisen; wir könnten bei eventuellen Klagen wegen Verletzungen von geistigen Eigentumsrechten Dritter vor Gericht nicht bestehen; und unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen könnten angefochten, verletzt, umgangen oder als generisch deklariert oder als Verletzungen anderer Marken befunden werden.

Diese und andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf dem Formular 20-F, das am 30. April 2018 bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde, und in unseren anderen bei der SEC eingereichten Berichten besprochen werden, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung vorhergesagt werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Wenngleich wir uns dazu entscheiden könnten, solche zukunftsgerichteten Aussagen in Zukunft zu aktualisieren, lehnen wir jede diesbezügliche Verpflichtung ab, auch dann, wenn spätere Ereignisse dazu führen sollten, dass wir unsere Meinungen ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Ausdruck unserer Ansichten verlassen.