Ihr neuer Gegner ist groß, rot und mächtiger denn je: Jetzt treten Joko und Klaas erstmals nicht gegeneinander an, sondern fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. In der neuen Prime-Time-Showreihe "Joko und Klaas gegen ProSieben" gilt es, gegen das gesamte Universum der roten Sieben zu bestehen. Moderatoren, Redaktionen, ganze Sendungen - alle werden von Joko und Klaas zum sendungsübergreifenden Kräftemessen in verschiedenen Spielrunden eingeladen. Ihre Gegner und die zugehörigen Aufgaben werden Joko und Klaas von ProSieben vorgesetzt.



Triumphieren die beiden Showmaster über ihren Arbeitgeber, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz im Programm zur freien Gestaltung. Geht ProSieben als Sieger aus dem Abend hervor, müssen sich Joko und Klaas bedingungslos in die Dienste ihres Senders stellen.



Klaas Heufer-Umlauf: "Ich bin in Vulkane geklettert, wurde von einem Hai gebissen und bin von so ziemlich jedem Gebäude der Welt gesprungen. Wenn wir jetzt gemeinsam gegen unseren Sender antreten sollen, bin ich eher amüsiert. Sorgen macht mir bei 'Joko und Klaas gegen ProSieben' nur eins: das 'und'."



Joko Winterscheidt: "Drei Stunden Show, um am Ende 15 Minuten Spaß zu haben - so lässt sich unsere gesamte Karriere beschreiben."



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Wenn wir von Joko und Klaas herausgefordert werden, lassen wir uns natürlich nicht zwei Mal bitten. Der ganze Sender ist motiviert und freut sich darauf, gegen die beiden anzutreten. Herr Winterscheidt, Herr Heufer-Umlauf: Wir nehmen die Herausforderung an!"



Tickets für die Shows sind ab sofort unter https://tickets.endemolshine.de/shows/363 erhältlich.



Produziert wird "Joko und Klaas gegen ProSieben" von der F.L.O.R.I.D.A TV GmbH.



"Joko und Klaas gegen ProSieben" im Frühjahr auf ProSieben.



