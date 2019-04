Drei der interessantesten Nebenwerte im deutschen Aktienuniversum sind Voltabox (WKN: A2E4LE), Paragon (WKN: 555869) und Aumann (WKN: A2DAM0). Seit unserem großen Update vor drei Wochen gewann die Voltabox-Aktie +27%, Paragon kletterte gar um +58%. Das Papier von Aumann dagegen bewegt sich nach wie vor keinen Zentimeter nach oben und das wird wohl auch so bleiben.

Wesentlich bei Voltabox und Paragon ist, dass die Wachstumsstory stimmt. Der Preis für das beträchtliche Wachstum ist zwar hoch, aber vor allem Voltabox ist dabei, an beste Zeiten anzuknüpfen. Wir haben Informationen aus erster Hand für Sie, was die Entwicklung der Geschäftszahlen betrifft, die wesentlich für die nun einsetzende Kursrallye der Voltabox-Aktie sind.

Die Paragon-Aktie nahm zuletzt eine ähnlich dynamische Entwicklung wie der Kurs von Voltabox. Beide Small Caps legten am 7. März ihre vorläufigen Zahlen für 2018 vor. Zur Erinnerung: Paragon hält in etwa 60% an Voltabox.

Voltabox zielt mit seinen modular gefertigten Battteriesystemen u.a. auf den Einsatz bei Elektrobussen, in der ...

