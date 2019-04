Die Ölpreise sind fester in den April gestartet und auch die Heizölpreise legen zu Beginn des Monats etwas zu. Verbraucher müssen mit durchschnittlich 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter mehr rechnen als am Freitag. Übergeordnet dominiert weiter der Seitwärtstrend der nunmehr in die siebente Woche geht. Die Ölpreise an den internationalen Börsen haben am Montagvormittag den höchsten Stand des laufenden ...

