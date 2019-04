Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.04.2019 Kursziel: 26,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, Stephan Bonhage Q2-Zahlen mit guter Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie konkretisierter Guidance FORTEC hat am Freitag die Zahlen für das erste Halbjahr 2018/2019 veröffentlicht. Die wesentlichen Eckdaten des zweiten Quartals sind nachfolgend dargestellt. [Tabelle] Umsatz und Ergebnis leicht über Prognosen: Der Umsatz von 20,5 Mio. Euro in Q2 lag deutlich über dem Niveau des Vorjahres (17,4 Mio. Euro) und übertraf leicht unsere Prognose (MONe: 20,0 Mio. Euro). Erstmalig flossen die mit Ende Q1 konsolidierten neuen UK-Gesellschaften in die Umsatz- und Ergebnisrechnung ein (Umsatzbeitrag 2,0 Mio. Euro). Organisch impliziert dies ein Umsatzwachstum von knapp 9%. Das EBIT übertraf ebenfalls unsere Schätzung (MONe: 1,2 Mio. Euro) und konnte auf Basis eines vergleichsweise schwachen Vorjahresquartals überproportional auf 1,4 Mio. Euro gesteigert werden (+60,0% yoy). In der trotz angefallener Integrationsaufwendungen für die UK-Gesellschaften auf 6,7% verbesserten EBIT-Marge (+180 BP yoy) spiegelt sich u.E. die fortschreitende Fokussierung auf Produkte mit höherer eigener Wertschöpfung wider. Der Auftragsbestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorquartal (47 Mio. Euro) marginal auf 48 Mio. Euro und bildet damit nach wie vor eine solide Basis für eine weitere positive Umsatzund Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr. Brexit-Sorgen weiterhin unbegründet: In einem Gespräch mit dem Vorstand wurde uns nochmals bestätigt, dass die aktuell unsichere Situation rund um den Brexit im Normalfall mittelfristig keinen bedeutenden Einfluss auf das operative Tagesgeschäft der UKGesellschaften haben dürfte. FORTEC avisiert für 2019/2020 ff. vielmehr über Konzernniveau liegende Wachstumsraten für das gesamte UK-Geschäft. Guidance konkretisiert: Mit den Q2-Zahlen hat FORTEC zudem die Guidance für das Gesamtjahr konkretisiert. Erwartet wird weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Hinzu kommt nun erstmalig der Umsatzbeitrag der neuen UK-Gesellschaften von 6 Mio. Euro, was sich mit unseren bisherigen Erwartungen deckt. Das EBIT soll dadurch nun bei etwas über 7 Mio. Euro liegen (zuvor: leichte Verbesserung des EBIT). Die neue Guidance bestätigt die von uns im Vorfeld antizipierte Fortsetzung des profitablen Wachstumstrends. Fazit: Die vorgelegten Q2-Zahlen und die aktualisierten Jahresziele zeigen u.E., dass FORTEC auf einem guten Weg ist, unsere Prognosen zu erreichen. Wir sehen den Investment Case daher weiterhin voll intakt und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 26,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17753.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2019 06:47 ET (10:47 GMT)