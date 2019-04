Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Zurich Insurance Group von der "Conviction Buy List" gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" mit einem von 390 auf 375 Franken gesenkten Kursziel belassen. Der Versicherer habe bei seinen Kosten- und Restrukturierungsinitiativen gute Fortschritte erzielt, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr dürfte zudem die US-Steuerreformen der Gewinnentwicklung Rückenwind verleihen und zudem bestehe Potenzial für M&A-Aktivitäten in Lateinamerika und Australien. Die Senkung des Kursziels erfolge vor dem Hintergrund der erwarteten Ertragseinbußen aufgrund der jüngsten Marktbewegungen, hieß es weiter./AWP/ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 00:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-04-01/13:18

ISIN: CH0011075394