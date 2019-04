Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Merck KGaA nach der US-Zulassung für die Multilpe-Sklerose-Tablebette Mavenclad auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Markt unterschätze derzeit noch die Wirksamkeit des Mittels, besonders bei Patienten mit einer sehr aktiven Multiple Sklerose, schrieb Analyst David Evans in einer Am Montag vorliegenden Studie. Während der Experte bis 2023 einen Jahresumsatz von 1,05 Milliarden Euro für möglich hält, lägen die Markterwartungen aktuell lediglich bei 512 Millionen Euro. Hier könnte das Unternehmen womöglich aber noch mit eigenen Angaben Klarheit schaffen und die Erwartungen steigen./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006599905