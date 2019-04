Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RIB Software nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Bausoftware-Hrsteller habe beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, aber in puncto Profitabilität enttäuscht, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres resultiere aus den Zukäufen im abgelaufenen Jahr und aus den vertieften Partnerschaften mit sogenannten Managed Service Providern, die im Schnitt weniger rentabel arbeiteten als RIB./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 10:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-04-01/13:35

ISIN: DE000A0Z2XN6