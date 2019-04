Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vivendi von 25,40 auf 27,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ersteinstufung des Musik-Streamingdienstes Spotify mit "Underperform" durch seinen Kollegen Brian Russo lasse positive Rückschlüsse auf die Universal Music Group der Franzosen zu, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ist nun noch zuversichtlicher für das Wachstum der Musiktochter, zu der unter anderem die Plattenlabel Emi und Virgin Records gehören./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-04-01/13:38

ISIN: FR0000127771