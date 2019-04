Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Frühjahrs-Auktionen 2019 DGAP-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Immobilien Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Frühjahrs-Auktionen 2019 01.04.2019 / 13:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frühjahrsauktionen leicht über dem Durchschnitt Auf den kürzlich abgeschlossenen Frühjahrsauktionen der Deutschen Grund-stücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 395 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 23,5 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft. Im Einzelnen: Deutsche Grundstücksauktionen AG März 2019 EUR 6.285.900 Sächsische Grundstücksauktionen AG März 2019 EUR 6.255.750 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG März 2019 EUR 2.736.800 Plettner & Brecht Immobilien GmbH März 2019 EUR 2.701.400 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG März 2018 EUR 4.481.600 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Jan. - März 2019 EUR 1.007.324 Gesamt: Immobilien für EUR 23.468.774 Gegenüber dem Vorjahr ging der Objektumsatz im 1. Quartal damit um rd. 37 % zurück. Das war erwartet worden, da der Objektumsatz des Vorjahres (EUR 37 Mio.) maßgeblich von einem außergewöhnlichen Einzelverkaufserlös (EUR 15,23 Mio. für eine Immobilie in Berlin-Marzahn) geprägt war. Auch die erzielten Netto-Courtageeinnahmen lagen deswegen mit über EUR 2,46 Mio. deutlich unter dem Vorjahresniveau (EUR 3,34 Mio.). Der jetzt erzielte Objektumsatz liegt aber mit rd. 5 % und der erzielte Nettocourtageumsatz mit rd. 8 % knapp über den Durchschnittswerten der Frühjahrsauktionen der letzten 10 Jahre. Auch die Verkaufsquote hat sich weiter verbessert, 89,1 % (VJ 84,2 %) der angebotenen Objekte fanden neue Eigentümer. Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400): Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen ( SGA), Westdeutschen ( WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG ( NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH ( P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH ( DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA. Internet: https://www.dga-ag.de 01.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-88468-80 Fax: +49-30-88468-888 E-Mail: spowels@dga-ag.de Internet: www.dga-ag.de ISIN: DE0005533400 WKN: 553340 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 794171 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 794171 01.04.2019 ISIN DE0005533400 AXC0183 2019-04-01/13:40