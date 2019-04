Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) -



Zusätzlich zu einigen dieser ausgestellten Sammlungen wird im Museum derzeit eine Ausstellung japanischer "Kimono"-Trachten und anderer Werke der Textilfärberei Kyotos gezeigt, die Künstler von den 1960er Jahren bis heute entworfen haben. Anschließend folgt eine Ausstellung mit Keramikwerken des bekannten modernen Töpfers Kawai Kanjiro aus Kyoto.



Der "Okazaki"-Park, in dem sich das Museum befindet, ist eines der besten Kultur-Areale Kyotos - mit Museen, Theatern, einer Bibliothek, einem Zoo sowie berühmten alten Schreinen und Tempeln wie dem "Heian Jingu"-Schrein und dem "Nanzen-ji"-Tempel. Das Areal, das als beliebter Ort zum Bewundern der Kirschblüten bekannt ist, eignet sich hervorragend für einen Spaziergang.



Hauptausstellungen im Frühjahr und Sommer:



- "Kyoto Textiles: From the 1960s to the Present" (Textilien aus Kyoto: Von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart)



- Gezeigt bis 14. April - Über deren ausgestellte Werke werden Techniken des "Färbens" und "Webens" sowie Designs von 28 Färbekünstlern aus Kyoto von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart gezeigt.



- "Potter Kawai Kanjiro: Works from the Kawakatsu Collection" (Töpfer Kawai Kanjiro: Werke aus der Kawakatsu-Sammlung)



- 26. April bis 02. Juni - Die Ausstellung stellt Keramikwerke von Kawai Kanjiro vor, einem führenden Künstler der Volkskunstbewegung "Mingei" in Japan.



Kostenlose Führungs-Apps, welche die ausgestellten Kunstwerke (vor allem Sammlungsausstellungen) erläutern, sind in englischer, chinesischer und koreanischer Sprache verfügbar.



Weitere Einzelheiten erfahren Sie auf der offiziellen Website des Museums:



www.momak.go.jp/English/



