Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fuchs Petrolub auf "Reduce" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Vor den Zahlen des Schmierstoffherstellers für das erste Quartal bleibe er vorsichtig, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine schwache Nachfrage aus der Autoindustrie dürfte 2019 die Gewinne belasten. Hinzu komme eine hohe Vergleichsbasis für die erste Jahreshälfte./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-04-01/14:30

ISIN: DE0005790430