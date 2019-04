Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel vor den Quartalszahlen der europäischen Konsumgüterhersteller von 84 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Sektor habe sich in den vergangenen Wochen stark entwickelt und dies reflektiere sie nun in ihren Kurszielen, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Henkel werde die verlorenen Marktanteile wohl kaum vollständig zurückerobert haben, aber eine schwache Vergleichsbasis sollte dennoch helfen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

