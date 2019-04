Brexit, WLTP und konjunkturelle Abschwächung - Polytec musste 2018 Umsatz- und Ertragseinbrüche hinnehmen. Im Börsenradio-Interview: Peter Haidenek, CFO des Autozulieferers. Ziemlich genau 40 Mio. Euro weniger Umsatz (minus 5,9 Prozent) verzeichnete Polytec im abgelaufenen Geschäftsjahr. Neben einem 14-Mio.-Rückgang allein mit einem Großkunden (Non-Automotive-Bereich) sind die anderen Ursachen sozusagen klassisch in der Branche: WLTP, Dieselschwäche, Brexit und höhere Kosten durch Preissteigerungen bei den Rohstoffen.Die Brexit-Auswirkungen sind, so der Polytec-CFO, noch nicht zur Gänze abschätzbar. Man habe sich daher so gut wie möglich vorbereitet. Leider nimmt der Hard Brexit mehr und mehr Gestalt an. Die neuen Abgas- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...