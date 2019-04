Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Metro AG auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Dank der Verlängerung der Kaufoption der EP Global Commerce für den Erwerb von Stammaktien des Großaktionärs Haniel habe der Investor nun Zeit gewonnen für die Einschätzung des Verkaufs der Real-Kette und des Teilverkaufs des Großhandelsgeschäfts in China, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Markt werde in den Metro-Aktien inzwischen eine erfolgreiche Übernahme eingepreist./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 09:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BFB0019

AXC0202 2019-04-01/14:51