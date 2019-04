Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Adidas nach einer Roadshow auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analyst Andreas Inderst ist laut einer am Montag vorliegenden Studie noch zuversichtlicher hinsichtlich des Optimierungspotenzials der Herzogenauracher. Er lobte zudem die robuste Margenentwicklung trotz widriger Währungsentwicklung und schwächeren Wachstums in Europa, was für eine gestiegene Widerstandsfähigkeit und Flexibilität spreche./ag/la

