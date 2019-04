Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta023/01.04.2019/14:33) - München, den 01. April 2019 - Die Signature AG (DE000A2DAMG0) gibt hiermit die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Erwerb von bis zu 51 Prozent an der Securim Capital Partners GmbH & Co. KG, dem Betreiber der CrowdInvesting-Plattform "transvendo" (www.transvendo.de), bekannt.



Basierend auf der Absichtserklärung erwirbt die Signature AG in einem ersten Schritt zehn Prozent der Anteile der Securim Capital Partners GmbH & Co. KG durch Barauszahlung an die Gesellschafter. Dieser Anteil kann basierend auf weiteren Teilzahlungen bis zum 30.09.2020 auf bis zu 51 Prozent erhöht werden.



Beide Seiten haben einen umfangreichen Knowhow-Transfer vereinbart, sodass zukünftige Synergien in beide Unternehmensrichtungen fließen werden und somit das Unternehmenswachstum auf Perspektive der kommenden 3 Jahre noch einmal deutlich ankurbeln werden. Die aktuelle Geschäftsführung der Transvendo hat sich für weitere min. 2 Jahre zur Zusammenarbeit verpflichtet.



Beide Parteien sind sich darüber einig, dass die transvendo Crowdinvesting-Plattform zukünftig die gemeinsame Drehscheibe für öffentliche Fundings als auch nicht-öffentliche Private Placements werden soll. Aus diesem Grund stellt transvendo sicher, dass innerhalb kürzester Zeit aktienbasierte nicht-öffentliche Platzierungen durchgeführt werden können. Hiermit würde transvendo die erste CrowdInvesting-Plattform, die neben den klassischen Anlageklassen auch eigenkapitalbasierte Investitionen ermöglicht.



Durch die Übernahme der transvendo Crowdinvesting-Plattform nicht nur Zugang zu der Lizenz zur Finanzanlagenvermittlung nach §34f der Gewerbeordnung, sondern auch zu einer professionellen Vermittlungsplattform, deren Technologie die reibungslose Abwicklung von Zahlungsprozessen mit einer BaFin-konformen Treuhandfunktion verbindet.



Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG: "transvendo gehört zu den bekannten CrowdInvesting-Plattformen im deutschsprachigen Raum mit einer entsprechend hohen Frequenz an Finanzierungsanfragen, die wir ab sofort partnerschaftlich analysieren, bewerben und anschließend kanalisieren. Hier gibt es erhebliches Potential auch für unser Geschäft der Börsengänge. Auf der anderen Seite werden wir durch unsere bestehenden Datenbanken und Internet-Präsenzen erhebliche Aufmerksamkeit für die zukünftigen Projekte von transvendo generieren können."



Cirino Marino, Geschäftsführer der Transvendo GmbH &Co.KG: "Die Signature AG Unternehmensgruppe ist uns seit einigen Jahren bekannt als professioneller Verteiler medialer Finanznachrichten sowie vor allem als Listing- und IPO Spezialist. Durch die entstehenden Synergien einer Zusammenarbeit beider Unternehmen werden wir zukünftig nicht nur neue Assetklassen als Crowdinvestingplattform anbieten, sondern auch unsere Investorenbasis deutlich erweitern können."



Über die Signature AG Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.



(Ende)



Aussender: Signature AG Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 89 327 926 701 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de



ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1554121980966



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 01, 2019 08:33 ET (12:33 GMT)