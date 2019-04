Confinpro: Die Bundesbürger wünschen sich ein Gütesiegel von Behördenseite, um nachhaltige Geldanlagen mit den dazugehörigen Kriterien eindeutiger zu erkennen.Gütesiegel können mehr Vertrauen schaffen - vor allem dann, wenn diese staatlich legitimiert sind oder wenn sich mehrere Unternehmen innerhalb einer Initiative zusammentun. Letztere Variante tritt heute am 1. April 2019 in Kraft: Die in der Initiative Tierwohl engagierten Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels (z. B. Rewe, Edeka Aldi und Lidl) kennzeichnen Fleisch nach dem einheitlichen System "Haltungsform". Zuvor wurden bereits eigene Siegel verwendet. Verbraucher können nun anhand der Stufen eins bis vier ablesen, wie das Tier gehalten wurde: 1 = Massentierhaltung im Stall, 4 = Premiumhaltung mit Auslaufmöglichkeiten. Biofleisch und nachhaltige Tierhaltung wird in Stufe vier eingeordnet. Das Gütesiegel "Haltungsform" soll grundsätzlich mit dem geplanten staatlichen Tierwohlkennzeichen vereinbar sein.

