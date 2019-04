Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG Unternehmen: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 01.04.2019 Kursziel: 3,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 11.04.2017 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,60. Zusammenfassung: PNE hat endgültige Zahlen berichtet und eine Telefonkonferenz abgehalten. Das endgültige EBIT betrug EUR 7,8 Mio. und entsprach der vorläufigen Zahl. Das Nettoergebnis war leicht negativ bei EUR -1,0 Mio. Für 2019 erwartet PNE ein EBITDA von EUR 25-30 Mio. und ein EBIT von EUR 15-20 Mio., was zu unserer Prognose passt. Wir gehen davon aus, dass die Projektentwicklung in Deutschland, der erweiterte Servicebereich und die steigende Stromproduktion die Hauptumsatz- und Wachstumstreiber sind. Wir haben unsere Schätzungen überarbeitet, was nur zu kleinen Veränderungen geführt hat. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR 3,60. Die Aktie bleibt mit einem Kurs, der nur 15% über dem tangiblen Buchwert liegt, attraktiv bewertet. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.60 price target. Abstract: PNE reported final 2018 figures and held a conference call. Final EBIT amounted to EUR 7.8m and corresponded to the preliminary number. The net result was slightly negative at EUR -1.0m. For 2019, PNE is guiding towards EBITDA of EUR 25-30m and EBIT of EUR 15-20m, which is in line with our forecast. We believe that German project development, the expanded service business, and increased power generation will be the main sales and earnings drivers. We have revised our forecasts, which results in minor changes only. An updated DCF model still yields a EUR 3.60 price target. At just 15% above tangible book value, the stock remains attractively valued. We reiterate our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17755.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

