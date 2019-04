Die gute Stimmung aus Asien setzt sich zum Handelsauftakt im zweiten Quartal in New York fort. Der Dow Jones wird Indikationen zufolge mit einem Plus von rund 200 Punkten bei 26.120 Zählern in den Tag starten. Auf der Watchlist der Anleger stehen insbesondere die Aktien chinesischer Techfirmen, die bereits am Freitag kräftig zugelegt hatten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...