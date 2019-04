Pittler Maschinenfabrik AG: Änderung beim voraussichtlichen Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Pittler Maschinenfabrik AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Pittler Maschinenfabrik AG: Änderung beim voraussichtlichen Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2018 01.04.2019 / 15:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 PITTLER Maschinenfabrik AG: Änderung beim voraussichtlichen Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2018 Langen, 1. April 2019 - Dem Vorstand der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (ISIN DE0006925001, "PITTLER") liegt seit heute der finale Entwurf des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 vor, der - vorbehaltlich der Prüfung durch den Aufsichtsrat und den Abschlussprüfer der PITTLER und abweichend von der Veröffentlichung vom 22. März 2019 - ein EBIT des PITTLER-Konzerns für das Geschäftsjahr 2018 von ca. TEUR -733 und ein Ergebnis vor Steuern (d.h. nach Finanzerträgen und -aufwendungen sowie Ergebnissen assoziierter Unternehmen) von ca. TEUR -236 ausweist. In der Mitteilung vom 22. März 2019 wurden ca. TEUR -370 als voraussichtliches Konzern-EBIT angegeben, wobei die Ergebnisse assoziierter Unternehmen bereits berücksichtigt waren. In Bezug auf die am 22. März 2019 veröffentlichten Angaben zum Einzelabschluss der PITTLER ergaben sich keine Änderungen. 01.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pittler Maschinenfabrik AG Gutleutstrasse 175 60327 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69 24 000 858 Fax: +49 (0)69 24 000 849 E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de Internet: www.pittler-maschinenfabrik.de ISIN: DE0006925001 WKN: 692500 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München EQS News ID: 794215 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 794215 01.04.2019 CET/CEST ISIN DE0006925001 AXC0214 2019-04-01/15:32