Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Lechwerke AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Lechwerke AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.05.2019 in LEW Business Club der WWK ARENA, Bürgermeister-Ulrich-Straße 90, 86199 Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-04-01 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lechwerke AG Augsburg International Securities Identification Number (ISIN): DE0006458003 Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Mittwoch, 15. Mai 2019, 10:00 Uhr im LEW Business Club der WWK ARENA, Bürgermeister-Ulrich-Straße 90, 86199 Augsburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. *Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Lechwerke AG zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichts für die Lechwerke AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. 2. *Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Lechwerke AG für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer = 99.244.992,00 EUR Dividende von 2,80 EUR je Stückaktie Gewinnvortrag auf neue = 122.970,69 EUR Rechnung Bilanzgewinn = 99.367.962,69 EUR Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 des Aktiengesetzes ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 20. Mai 2019, fällig 3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands die Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats die Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Stuttgart, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Lechwerke AG für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. 6. *Änderung von § 10 und § 18 der Satzung der Gesellschaft* *a) Änderung von § 10 Absätze 2 bis 5 der Satzung* § 10 Absätze 2 bis 5 der Satzung enthalten Regelungen zu Einberufung, Beschlussfähigkeit, Teilnahme, Beschlussfassung und Niederschrift von Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats. Die Regelungen sollen an die aktuelle Rechtslage sowie die modernen Kommunikationsmittel angepasst werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: § 10 Absatz 2 (Einberufung von Aufsichtsratssitzungen), Absatz 3 (Beschlussfähigkeit und Teilnahme), Absatz 4 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrats) und Absatz 5 (Beschlussniederschrift) der Satzung werden wie folgt neu gefasst: 'Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung kann schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax oder mittels elektronischer Medien erfolgen. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder teilnehmen. Eine Teilnahme ist auch per Audio- oder Video-Zuschaltung möglich, sofern kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Der Aufsichtsrat beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats kann auf Veranlassung des Vorsitzenden auch in einer Audio- oder Video-Konferenz oder außerhalb einer Sitzung durch mündliche, fernmündliche, schriftliche, durch Telefax oder mittels elektronischer Medien übermittelte Stimmabgaben oder durch eine Kombination der vorgenannten Möglichkeiten erfolgen, sofern kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats wird eine Niederschrift geführt, welche vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Außerhalb von Sitzungen gefasste Beschlüsse werden vom jeweiligen Leiter der Abstimmung schriftlich festgestellt; die entsprechende Feststellung wird allen Mitgliedern zugeleitet und in die Niederschrift über die nächste Sitzung aufgenommen.' *b) Aufhebung von § 18 Absatz 2 der Satzung* § 18 Absatz 2 der Satzung in seiner heutigen Fassung regelt Details zur Niederschrift der Hauptversammlung und zum Teilnehmerverzeichnis. Die Regelungen in § 18 Absatz 2 der Satzung sind teilweise nach der heutigen Gesetzeslage nicht mehr erforderlich und weisen im Übrigen keinen eigenen Regelungsgehalt gegenüber den einschlägigen Regelungen des Aktiengesetzes auf; zudem ist die Aufhebung der Regelung zur Beifügung des Teilnehmerverzeichnisses aus Datenschutzgründen angezeigt. § 18 Absatz 2 soll daher gestrichen werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: § 18 Absatz 2 der Satzung wird aufgehoben. *Freiwillige Hinweise für Aktionäre* Nach § 121 Absatz 3 in Verbindung mit § 3 Absatz 2 des Aktiengesetzes ist die Gesellschaft als nichtbörsennotierte Aktiengesellschaft in der Einberufung zur Angabe der Firma, des Sitzes der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie nach weiteren Vorgaben des Aktiengesetzes und der Satzung zur Angabe einiger der unten stehenden Adressen verpflichtet. Soweit die nachfolgenden Hinweise darüber hinausgehen, erfolgen die Angaben freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte* Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft insgesamt 35.444.640 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben, die 35.444.640 Stimmrechte gewähren. *Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts* Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich spätestens bis zum 8. Mai 2019, 24:00 Uhr MESZ, unter der nachstehenden Adresse Lechwerke AG c/o Link Market Services Landshuter Allee 10 80637 München oder per Telefax: +49 89 21027-289 oder per E-Mail: lechwerke@linkmarketservices.de bei der Gesellschaft anmelden. Die Aktionäre müssen außerdem die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf es eines sog. besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, dass sie zu Beginn des 24. April 2019 (d. h. 00:00 Uhr MESZ, 'Nachweisstichtag') Aktionär der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse spätestens am 8. Mai 2019, 24:00 Uhr MESZ, zugehen. Die Anmeldung und der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes rechtzeitig erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts ergeben sich dabei ausschließlich aus dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h., Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich insoweit nicht bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihren depotführenden Instituten angefordert haben, brauchen in der Regel nichts weiter zu veranlassen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen üblicherweise durch das depotführende Institut vorgenommen. *Stimmrechtsvertretung* *Bevollmächtigung eines Dritten* Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 01, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)