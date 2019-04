Das Analysehaus Warburg Research hat BASF von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 71 Euro gesenkt. Kurzfristig sei die Gewinndynamik negativ, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Ungünstige Brancheneffekte hinterließen ihre Spuren. Der deutliche Rückgang der Isocyanate- und Crackermargen, die schleppende Nachfrage aus dem Automobilsektor sowie ein eher später Saisonstart der Landwirtschaft in Nordamerika sollte vorübergehend eine schwache Aktienkursentwicklung mit sich bringen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-04-01/15:47

ISIN: DE000BASF111