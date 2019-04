FRANKFURT (Dow Jones)--Das Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen produziert künftig auch SUV. Der Mercedes-Benz GLC wird ab 2022 - neben den schon bestehenden Standorten - auch in Sindelfingen vom Band rollen. Darauf haben sich Unternehmen und Betriebsrat geeinigt, wie die Daimler-Tochter mitteilte.

Mit der Fertigung eines weiteren Volumenmodells im stark gefragten SUV-Segment werde die Zukunftsfähigkeit des Werkes Sindelfingen sowie auch seine Flexibilität gestärkt. "Im globalen Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz Cars kann somit noch flexibler auf Veränderungen in der Marktnachfrage reagiert werden", teilte das Unternehmen mit. Daimler investiert zurzeit insgesamt 2,1 Milliarden Euro in den Standort, der zukünftig auch Elektrofahrzeuge der Ober- und Luxusklasse unter der neuen Produkt- und Technologiemarke EQ bauen. Außerdem ist eine Batteriefertigung am Standort Sindelfingen geplant.

Der GLC wird im Werk Bremen seit Juni 2015, bei Beijing Benz Automotive Corporation (BBAC) in Peking für den chinesischen Markt seit Oktober 2015 und beim Produktionspartner Valmet Automotive im finnischen Uusikaupunki seit Anfang 2017 gefertigt.

