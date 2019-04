Für den steigenden Verbrauch von Keramikvielschicht-Chipkondensatoren (Multi Layer Ceramic Capacitor, MLCC) sorgen nicht nur Mobiltelefon und Auto, sondern auch weitere Anwendungsbereiche wie beispielsweise IoT, Netzwerktechnik und Digitalisierung. Denn Kondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit, langer Lebensdauer, stabiler Leistung und niedrigem ESR (Ersatzserienwiderstand) zu geringen Kosten sind derzeit gefragt. Mittlerweile weicht die global verfügbare Produktionskapazität immens vom eigentlichen Bedarf des Elektronikmarktes ab. Um diesen Bedarf weiterhin zu decken, gilt es nach alternativen Bauteilen zu suchen.

Kondensatortypen im Vergleich

Die Auswahl eines geeigneten Kondensators spielt beispielsweise eine wichtige Rolle bei der Auslegung von Schaltspannungswandlern. So lassen sich in den Ein- und Ausgängen von DC/DC-Wandlern verschiedene Arten von Kondensatoren verwenden. Dazu zählen Elektrolytkondensatoren, Aluminium-Polymer-Feststoffkondensatoren (OS-CON), Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren (SP-Cap), Tantal-Polymer-Feststoffkondensatoren (POS-Cap), Filmkondensatoren und Keramikvielschicht-Chipkondensatoren (MLCC). Welcher Kondensator hinsichtlich Leistung und Charakteristik am besten passt - ob MLCC, Aluminiumelektrolyt, Polymer oder Tantal - bestimmt in der Regel die Anwendung.

Eine allgemeine Differenzierung lässt sich dennoch vornehmen: Während Elektrolytkondensatoren die größte Kapazität bereitstellen, erfahren sie eine signifikante Verschlechterung der Kapazität und des Leckstroms bei höheren Temperaturen und Frequenzen. Keramikkondensatoren hingegen haben einen sehr niedrigen ESR und ESL (Ersatzserieninduktivität). Damit eignen sie sich ideal für kurzzeitige Leistung, besitzen jedoch Einschränkungen hinsichtlich höherer Kapazitäten. Auch wenn sie bei sehr hohen Rippelströmen arbeiten können, leiden ihre Eigenschaften mit dem Alterungsprozess und sie benötigen niedrigere elektrische Einsatzbereiche.

Polymer-Elektrolytkondensatoren finden hauptsächlich in Stromversorgungen integrierter elektronischer Schaltungen als Puffer-, Bypass- und Entkopplungskondensatoren Verwendung. Insbesondere eignen sie sich für sehr flache und kompakt gebaute Geräte. In dieser Hinsicht konkurrieren ...

