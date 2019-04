Die neuste Innovation von Lightbits ist für die hohen Anforderungen bezüglich Leistung und Zuverlässigkeit von KI, maschinellem Lernen und anderen Anwendungsbereichen mit massivem Datenaufkommen bei geringer Latenz ausgelegt

Lightbits Labs hat heute die SuperSSD, die erste skalierbare, über Ethernet verbundene SSD-Lösung vorgestellt, die speziell für hohe Speichergeschwindigkeiten, Datenkapazität und Zuverlässigkeit von Schulungsanlagen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) ausgelegt sind. SuperSSD sorgt für transparente Speicherung, damit Anwendungen wie Hochgeschwindigkeits-Datenbanken, Hochleistungsanalysen und Kundenbindungsprogramme optimale Nutzererfahrungen bieten können.

Diese neuste Lösung von Lightbits, das den Standard NVMe/TCP gefördert hat, ist speziell für den schnellen und parallelen Zugriff auf große Datenmengen ausgelegt. Das Produkt soll die Skalierungs-, Leistungs- und Hochverfügbarkeitsanforderungen von Unternehmen erfüllen, deren Ressourcen eine umfangreiche digitale Transformation durchlaufen. KI und ML sind Musterbeispiele für Anwendungen, die traditionell Daten verarbeitet haben, die lokal auf Direct Attached Storage (DAS) mit SSDs gespeichert werden. Diese Datensätze erreichten jedoch im Laufe der Zeit einen massiven Umfang auf verteilten Ressourcen. Daher wurden DAS-Lösungen ineffektiv, schwer zu verwalten, kostspielig und liefen Gefahr, zum zentralen Schwachpunkt zu werden. Die wachsenden Anforderungen hinsichtlich Skalierung, Performance und verteiltem Zugang erfordern einen neuen Typ von Speichersystemen, der für schnellen und parallelen Zugriff auf große Datenmengen ausgelegt ist.

Durch Virtualisierung und Verwaltung eines großen Pools an NVMe SSDs mit einer GFTL-Schicht (Global Flash Translation Layer) stellt SuperSSD eine effiziente Speichernutzung und Wire-Speed-Zugriff auf sehr große Datensätze sicher. SuperSSD lässt sich problemlos in bestehende Netzwerk- und Rechnerinfrastrukturen einbinden, damit Data Scientists Umfang und Performance ihrer Speicherlösungen bedarfsgerecht erweitern können.

Als Plug-and-Play-Lösung bietet SuperSSD zahlreiche Vorteile hinsichtlich Einfachheit, Performance, Fehlertoleranz und Kosteneffizienz:

Hohe Kapazität: Skalierung der nutzbaren Kapazität von 64 TB bis 1 PB (vor Ort nachrüstbar), von mehreren Rechnerknoten nutzbar.

Hohe Performance: Unterstützt bis zu 5 Millionen 4K-E/A-Operationen pro Sekunde (IOPs) mit einer Latenz-Konsistenz von weniger als 200us mit durchgängigem NVMe.

Konnektivität: Doppelte 100gbE Wire-Speed-Leistung

Komprimierung: Erhöhung der nutzbaren Speicherkapazität durch mindestens vierfache Datenreduzierung bei Leitungsgeschwindigkeit, größere Haltbarkeit der SSDs und Beschleunigung der schreibintensiven Anwendungen.

Fehlertoleranz: Elastisches Erasure Coding (EC) isoliert ausgefallene SSD, schützt Daten und verhindert Betriebsunterbrechungen.

Offload Application Server: Lagert sämtliche Speicheraufgaben vom Application Server aus.

Rechenspeicher: Bietet speicherinterne Verarbeitung, damit anwenderdefinierte Funktionen im Storage-Server ausgeführt, die Speicherbandbreite maximiert und die Anwendungs-Performance optimiert werden können.

Einfachheit von NVMe/TCP: Nutzung der normalen TCP/IP-Netzwerkinfrastruktur für die sofortige und gemeinsame Speichernutzung, unterstützt zahlreiche Anwendungen und Rechnerknoten

Formfaktor: 2HE Standard-Rack-Server mit einfacher "Plug-and-Play"-Installation

Kommentare von Partnern:

"Der Zugriff auf massive Datenmengen mit geringer Latenz ist eine Grundvoraussetzung für Deep Learning, künstliche Intelligenz und Hochleistungsanalyse-Workloads", so Roger Peene, Vice President of Product Planning and Strategy für den Geschäftsbereich Storage von Micron. "Mit Lösungen wie die SuperSSD von Lightbits Labs erhalten Kunden Zugriff auf umfangreiche Datensätze mit vielseitigen Datendiensten in einer getrennten Infrastrukturlösung mit niedriger Latenz."

"Lösungen, die auf der Geschwindigkeit und Effizienz von NVMe over TCP basieren, bieten Unternehmen, die skalierbare Speicherung benötigen, eine unkomplizierte Disaggregation. "Wir kennen das Gründungsteam und seine hervorragende Erfolgsgeschichte sehr genau. Deshalb freut sich Dell Technologies Capital sehr, Lightbits Labs als Investor zu unterstützen", erklärte Yair Snir, Vice President und Managing Director, Dell Technologies Capital.

Kommentare von Analysten:

"Wir erwarten, dass datenintensive Anwendungen wie KI und maschinelles Lernen die Nachfrage nach Hochleistungsspeicher für die Erfassung und Verarbeitung der entsprechenden, umfangreichen Datensätze vorantreiben werden", so Dennis Hahn, Senior Analyst, Forschungspraxis für Cloud und Rechenzentren bei IHS Markit. "In unserer jüngsten Studie DC Storage Strategies Survey gaben die Befragten an, dass sie nach Alternativen und Optionen für den Einsatz ihrer Speicherlösungen suchen. Ganz eindeutig erkennen Unternehmen die Notwendigkeit leistungsstarker Speicherlösungen mit geringer Latenz, die für Anwendungen skalierbar und leicht zugänglich sind, ohne dass zusätzliche Serversoftware erforderlich ist."

Kommentare des Unternehmens:

"Speicherung steht zwar nur selten im Mittelpunkt, ist jedoch ein wichtiges Infrastrukturelemente, das KI und maschinelles Lernen ermöglicht", erklärte Avigdor Willenz, Gründer und Chairman des Lightbits Labs Board of Directors. "SuperSSD von Lightbits sorgt von Anfang an für einen schnellen und einfachen Zugriff auf große Datenmengen, die überall verfügbar sind. Auf diese Weise etabliert sich SuperSSD als echte Speicherlösung und revolutioniert die Dateninfrastruktur."

"KI und maschinelles Lernen sind extrem ressourcenhungrig, da sie den Zugriff auf verteilte Geräte und riesige Datenmengen erfordern", so Eran Kirzner, Lightbits Labs CEO und Mitbegründer. "Angesichts der wachsenden, zu analysierenden Datenmengen sind DAS-Lösungen absolut ineffektiv, kompliziert in der Verwaltung, kostspielig und laufen Gefahr, der zentrale Schwachpunkt zu werden. SuperSSD eliminiert Ausfallzeiten und ist somit die einzige Speicherlösung, die kontinuierliche KI- und maschinelle Lernprozesse zuverlässig und kosteneffektiv bei hoher Performance und Einfachheit unterstützen kann."

Lightbits Labs SuperSSDs sind jetzt zusammen mit den beiden wegweisenden NVMe/TCP-Lösungen im Handel erhältlich, die Lightbits letzten Monat vorgestellt hat: LightOS-Software und die LightField-Speicherbeschleunigungskarte.

Über Lightbits Labs

Lightbits Labs wurde 2016 gegründet und gestaltet die Cloud-Infrastruktur im globalen Umfang neu. Die Mission des Unternehmens besteht darin, die Umsetzung von Speicherung und Netzwerkfunktion in Cloud-Rechenzentren neu zu erfinden. Das Unternehmen hat in diesem Bereich Pionierarbeit geleistet, und seine Lösungen kommen in branchenführenden Cloud-Rechenzentren rund um den Globus erfolgreich zum Einsatz. Mit strategischen Investoren wie Dell Technologies Capital, Micron, SquarePeg Capital und Walden International sowie Investitionen von Avigdor Willenz (Lightbits Chairman und Gründer) und Lip-Bu Tan (CEO von Cadence Design Systems und Chairman von Walden International) sorgt Lightbits Labs für die Trennung von Speicherung und Datenverarbeitung, um die Leistung zu steigern und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lightbitslabs.com, oder nehmen Sie mit uns Verbindung auf unter mailto:info@lightbitslabs.com.

