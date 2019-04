Ismaning - 01. April 2019 - DiCentral Corp., globaler Anbieter von EDI- und Supply-Chain-Lösungen (B2Bi), ernennt Jacques Vigneault zum Executive Vice President und Managing Director von DiCentral Europe. Vigneault war zuvor Chief Sales Officer für den nordamerikanischen Geschäftsbereich von DiCentral. Er ersetzt Andreas Waldbrenner, der sich nach sechs Jahren engagierter Tätigkeit bei der DiCentral GmbH neuen beruflichen Aufgaben widmet. Im Zuge dieser Umstellung wurde Dennis Meichsner vom Prokuristen zum Geschäftsführer der DiCentral GmbH befördert. Jacques Vigneault verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Bereich EDI und Supply Chain Management. Er begann als Vice President of Sales & Marketing bei Alligacom, die 2013 von der DiCentral Corporation übernommen wurde. Nach der Übernahme wurde er zum Chief Sales Officer für Nordamerika befördert. Dennis Meichsner ist bereits seit 2010 für die DiCentral GmbH (vormals Compello) tätig. Als Head of Consulting & Support war er bereits seit 2016 Prokurist und rückt nun als technischer Counterpart zu Vigneaults Vertriebs- und Marketingexpertise in die Geschäftsleitung auf. Gemeinsam sind Vigneault und Meichsner bestens für das angestrebte starke Wachstum von DiCentral im europäischen EDI- und Supply-Chain-Management-Markt gerüstet. "Unsere Zielsetzung ist es, weitere europäische Märkte zu erschließen und bestehende, wie beispielsweise Deutschland, Frankreich und England, weiter zu durchdringen" führt Vigneault aus. "Ich habe keine Zweifel daran, dass wir dieses Ziel mit Unterstützung der globalen DiCentral-Familie in naher Zukunft erreichen werden." Über DiCentral DiCentral (sprich: Di Ei Central) ist ein globaler Anbieter von EDI- und Supply-Chain-Lösungen, mit Hauptsitz in Houston, Texas. Das mittelständische Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde, ist im Privatbesitz und hat mehr als 10 Niederlassungen weltweit. Die DiCentral GmbH entstand 2018 aus dem Zusammenschluss von DiCentral und der Compello GmbH, die ursprünglich 1984 als GLI in Haar bei München gegründet wurde. Kunden aus 30 Ländern nutzen das EDI Netzwerk von DiCentral als Managed Service, um u.a. ihre Supply-Chain zu erweitern, neue Geschäftsmodelle wie Omni-Channel Retailing oder Drop Ship zu implementieren, elektronische Zahlungen zu verwalten und die Transparenz der Supply-Chain zu erhöhen. Die EDI-Lösungen von DiCentral versetzt Kunden in die Lage, E-Commerce mit B2B-Handelspartnern auf der ganzen Welt zu betreiben. DiCentral GmbH Fraunhoferstr. 9 85737 Ismaning Tel.: +49 89 45 30 40-0 Fax: +49 89 45 30 40-22 dicentral.com/de Ansprechpartner für PR: Andrea Burkhard-Muth Tel.: +49 89 45 30 40-39 E-Mail: aburkhard@dicentral.com Dies ist eine Presseinformation der DiCentral GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

