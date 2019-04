NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im März langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 52,4 von 53,0 Punkten. Der ist der tiefste Stand seit Mitte 2017. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 52,5 ermittelt worden. Ein Hauptfaktor für den Rückgang war ein langsameres Wachstum der Produktion.

"Eine weitere Abschwächung des Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe deutet darauf hin, dass die Industrie zunehmend als Belastung für die US-Wirtschaft wirkt", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die März-Umfrage steht im Einklang mit einem vierteljährlichen Produktionsrückgang von 0,6 Prozent, der sich aus historischen Vergleichen mit offiziellen Daten ergibt."

