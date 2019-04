Handelskonflikte und Protektionismus belasten die deutsche Elektroindustrie. Der Zentralverband der Branche bleibt bei seiner vorsichtigen Prognose.

Die Elektroindustrie in Deutschland hat ihre verhaltene Prognose für das laufende Jahr bestätigt und vor einem harten Brexit gewarnt. Es gebe 2019 eine ganze Reihe von Herausforderungen, sagte der Präsident des Zentralverbandes Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI), Michael Ziesemer, am Montag auf der Hannover Messe. Hierzu gehörten etwa die Handelskonflikte und der Protektionismus, das nachlassende Wachstum in China und in den ...

