In sozialen Netzwerken kursiert schon lange der Screenshot eines angeblichen Berichts der «Basler Zeitung» über die Migrationspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Demnach wirft die Schweizer Zeitung der deutschen Regierungschefin angeblich vor, sie habe «ein starkes, homogenes und geordnetes Land wie Deutschland destabilisiert [und] verheerende Zustände hergestellt».



BEWERTUNG: Die «Basler Zeitung» hat diesen Text nicht geschrieben.



FAKTEN: Viele Nutzer-Kommentare etwa bei Facebook argumentieren unter dem weit verbreiteten Screenshot mit Verweis auf die «Basler Zeitung» («BaZ»), dass nur ausländische Medien die angebliche Wahrheit über die deutsche Flüchtlingspolitik verbreiteten. Deutsche Medien würden dies nicht tun. Doch der Screenshot hat zwei Auffälligkeiten.



Erstens: Selbst für einen Zeitungskommentar - ein Genre, das im Journalismus für Meinungsäußerungen genutzt wird - klingt der Text unplausibel. Darin heißt es: «In Deutschland wurde eine außerrechtsstaatliche "Asylmaschinerie" in Gang gesetzt, die man nur als betrügerisches und verlogenes, institutionelles Schmierentheater bezeichnen kann!» Für ein Medium wie die «Basler Zeitung» wäre eine solche Wortwahl äußerst ungewöhnlich.



Zweitens: Eine genaue Quelle des Berichtes - etwa per Link - ist in der Regel nicht angegeben. Das Bild ist auch nicht aus einer gedruckten Zeitung abfotografiert.



Durchsucht man die «BaZ»-Internetpräsenz «bazonline.ch», ist der Text dort nicht zu finden: http://ots.de/8QkMXJ



Bei der Suche auf Facebook stößt man auf den Beitrag eines AfD-Kreisverbands, der die umstrittenen Zeilen als «Leserkommentar» deklariert und einen Link zur «BaZ»-Quelle angibt: http://ots.de/g1pbnQ



Der Artikel «Gipfel der Beschlüsslein» vom 30. Juni 2018 steht zwar noch online, doch der gesuchte Leserkommentar ist dort nicht mehr zu finden. Ein Blick ins Internetarchiv zeigt allerdings: In der am Erscheinungstag archivierten Seite des Artikels ist der Leserkommentar noch aufgeführt: http://ots.de/X84Y2E



Der Post ist also die Meinung einer Leserin - und kein Bericht der «BaZ».



