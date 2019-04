Erfahrene Neuzugänge stärken die Fähigkeiten von PWP im Bereich finanzielle Restrukturierung in Europa erheblich

Perella Weinberg Partners ("PWP") gab heute bekannt, dass Clinton Ray und Guy Morgan im Juni 2019 in das Advisory-Geschäft der Kanzlei mit Sitz in London eintreten werden. Clinton Ray wird als Partner bei PWP und Guy Morgan als Managing Director einsteigen. Ray und Morgan bringen umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Restrukturierung, Schuldnerberatung und Liability Management mit. Sie werden den Ausbau der Kapazitäten von PWP im Bereich finanzielle Restrukturierung in Europa leiten und eng mit den europäischen Branchenteams der Kanzlei sowie dem US-amerikanischen Restrukturierungs- und Kapitalstrukturberatungsteam zusammenarbeiten, um Kunden ein erweitertes Serviceangebot bieten zu können.

Dietrich Becker, Partner und Head of European Advisory bei PWP, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, im Zusammenhang mit weiteren dem Ausbau unseres Beratungsangebots in Europa Clinton Ray und Guy Morgan bei PWP willkommen zu heißen. Ihre Einstellung baut auf dem Erfolg auf, den wir mit einem hoch integrierten Ansatz zwischen Branchen- und Restrukturierungsbankern in den USA erzielt haben. Die Expertise unserer neuen Kollegen wird unsere fokussierten Branchenteams ergänzen und unsere Fähigkeit, unseren Kunden die umfassende strategische Beratung zu bieten, die sie bei wichtigen Geschäftsentscheidungen benötigen, weiter verbessern."

Bruce Mendelsohn, Partner und Head of Restructuring bei PWP, kommentierte: "Die heutige Ankündigung ist eine wichtige und natürliche Erweiterung unseres Beratungsgeschäfts in den Bereichen Restrukturierung und Kapitalstruktur. Wir haben einen sehr synergetischen Ansatz entwickelt, um unseren Kunden diese Fähigkeiten in enger Zusammenarbeit mit unseren Branchenteams zur Verfügung zu stellen, und wir freuen uns darauf, unsere Reichweite auf dem europäischen Markt zu erweitern, indem wir Clinton Ray und Guy Morgan für uns gewinnen konnten."

Ray und Morgan wechseln von Goldman Sachs zu PWP. Clinton Ray war Managing Director und leitete drei Jahre lang das Restrukturierungsgeschäft der Bank in der Region EMEA und war bei vielen der größten europäischen Restrukturierungen der letzten Jahre als Berater dabei. Zuvor war er von 2007 bis 2016 als Managing Director im Restrukturierungsteam von Morgan Stanley und von 2004 bis 2007 als Vice President bei JP Morgan tätig. Clinton Ray begann seine berufliche Laufbahn 2001 bei Clifford Chance LLP.

Guy Morgan ist seit 2011 als Managing Director und Leiter der Liability Management Group von Goldman Sachs für die Region EMEA tätig. Zuvor war er elf Jahre bei der Deutschen Bank, davon acht Jahre als Director in der Liability Management Group.

Über Perella Weinberg Partners

Perella Weinberg Partners ist ein weltweit führendes unabhängiges Beratungsunternehmen, das eine breite Kundenbasis aus Unternehmen, Institutionen und Regierungen zu strategischen und finanziellen Fragen berät. Die Kanzlei berät Mandanten aus den dynamischsten Branchen und internationalen Märkten. Mit mehr als 500 Mitarbeitern unterhält Perella Weinberg Partners Büros in New York, Houston, London, Calgary, Chicago, Denver, Dubai, Los Angeles, Paris und San Francisco. Weitere Informationen zu Perella Weinberg Partners finden Sie unter: http://www.pwpartners.com.

