Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta028/01.04.2019/16:35) - - - Geplante Übernahme von 100% Unternehmensanteile von The Minted - Unternehmen bietet Finanzierungs-Beratung und -Dienstleistungen für KMU's und Start-Ups - Professionalisiert und erweitert Angebot der startup300 AG bei Finanzierungs-Services



Die startup300 AG plant die Übernahme von 100% der Unternehmensanteile von The Minted Unternehmens- und PR-Beratungs GmbH. Der Kaufpreis beträgt rund 800.000 Euro. Der Jahresumsatz von The Minted für das Jahr 2019 soll rund eine Million Euro betragen. Der Kaufpreis wird mittels Sacheinlage der Anteile der Gesellschaft gegen Ausgabe von jungen Aktien der startup300 AG bezahlt, wobei der Aktienpreis der startup300 AG mit 10 Euro pro Stück festgesetzt wird. Die Transaktion soll vorbehaltich der gesellschaftsrechtlichen und regulatorischen Genehmigungen noch im ersten Halbjahr 2019 über die Bühne gehen.



The Minted Unternehmens- und PR-Beratungs GmbH hat in den letzten Jahren ein Portfolio an Services und Dienstleistungen im Bereich Finanzierung von Start-Ups und KMU's aufgebaut. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, aus Finanzierungs-Quellen wie Förderungen, klassischen Finanzierungen oder Crowdinvesting-Kampagnen den individuell auf das jeweilige Unternehmen abgestimmten Finanzierungs-Mix zu strukturieren.



Die geplante Übernahme erweitert und sichert die Kompetenzen und Services der startup300 AG im Bereich von Finanzierungen für Start-Ups und KMU's.



Linz, am 1. April 2019 Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER STARTUP300 AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



(Ende)



Aussender: startup300 AG Adresse: Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Bernhard Lehner Tel.: +43 680 442 74 95 E-Mail: bernhard.lehner@startup300.at Website: www.startup300.at



ISIN(s): ATSTARTUP300 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1554129300956



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 01, 2019 10:35 ET (14:35 GMT)