Gute Vorgaben schieben DAX über 11.600 Punkte

Nach erneuten Vorwürfen: Wirecard-Aktie erholt sich leicht

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Nach den Kursgewinnen am Freitag kletterte der DAX am Montag knapp 100 Punkte höher und notiert

wieder über der Marke von 11.600 Punkten. Für Rückenwind sorgen gute Konjunkturdaten und

freundliche Börsen in Asien.

So stieg im März der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene chinesische Stimmungsindex um 0,9

Punkte auf 50,8 Punkte und damit deutlich stärker als gedacht. Experten hatten im Schnitt nur

einen minimalen Anstieg auf 50,0 Punkte erwartet. Dies sorgte in Asien für Rückenwind und so

stiegen der Topix-Index und der Shanghai Composite um rund zwei Prozent. Für den japanischen

Nikkei-Index ging es zum Wochenstart ebenfalls gut zwei Prozent nach oben.

Auch die US-Börsen werden mit Aufschlägen in die Woche starten - vorbörslich sind Dow Jones

Index, S&P 500 und Nasdaq jeweils rund 0,8 Prozent im Plus.

Ölpreise legen weiter zu

Die guten China-Daten sorgen für weiter steigende Ölpreise. Nach den Gewinnen vom Freitag

verteuert sich ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil um 0,7 Prozent auf 68,61 US-Dollar.

Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet am Montag 60,80 US-Dollar (+0,6 Prozent).

Mit der Aufhellung der Stimmung in China wird die Sorge nach einer rückläufigen Ölnachfrage

gedämpft. Gestützt werden die Preise zudem von der aktuellen Entwicklung bei der US-

Ölförderung. Die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes hatte am Freitag einen erneuten Rückgang der

Förderanlagen gemeldet - mittlerweile die sechste Woche in Folge.

Financial Times vs Wirecard

Die vergangene Woche war für Wirecard-Anleger ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem der

Abschlussbericht der Kanzlei Rajah & Tann das DAX-Unternehmen von den Vorwürfen der FT

weitestgehend freisprach, legte die britische Wirtschaftszeitung gegen Ende vergangener Woche

nochmal nach und zog die Aktie wieder gen Süden. Am Montag stieg die Aktie bis auf 115 Euro,

bevor am Nachmittag noch ein Plus von rund einem Prozent bei 113 Euro steht.

Daimler: Sparmaßnahmen vorerst nur in der Verwaltung

Für den Umbau hin zur Elektromobilität müssen die deutschen Autohersteller

Milliardeninvestitionen stemmen. Volkwagen will deshalb Stellen streichen, BMW in den kommenden

vier Jahren 12 Milliarden Euro sparen. Soweit ist es bei Daimler noch nicht. Wie der Konzern

ankündigte, konzentriert sich der angestoßene Sparkurs zunächst auf die Verwaltung. Das kommt

an der Börse gut an - die Daimler-Aktie legt am Nachmittag knapp vier Prozent auf 54,07 Euro

zu.

Mit Lyft steht einer der großen IPOs in diesem Jahr in den Startlöchern. Schon jetzt ist klar,

dass sich Anleger offenbar um die Papiere reißen. Lyft wird wohl den anvisierten Ausgabepreis

in Höhe von 62 bis 68 US-Dollar erhöhen. Was ist nun vom bevorstehenden Börsengang zu erwarten

und was bedeutet der Lyft-IPO eigentlich für den großen Konkurrenten Uber? Auch Uber denkt ja

über einen IPO nach Eine Einschätzung von Roland Hirschmüller, Baader Bank, bei Börse

Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/itfp_C5nRC8

Euwax Sentiment Index

An der EUWAX erwarten die Anleger in Kürze offenbar keine großen Sprünge beim DAX nach oben

bzw. sehen das Potential als begrenzt. Das Stimmungsbarometer, der EUWAX Sentiment Index,

notierte nach dem Kursanstieg am deutschen Aktienmarkt überwiegend im Minus und signalisierte

damit die Skepsis der kurzfristig orientierten Anleger.

Trends im Handel

Seit dem erneuten Kursrückgang am Freitag waren in Stuttgart verstärkt Calls auf die Wirecard-

Aktie in Stuttgart gesucht. Auch am Montag sind mehrheitlich Optimisten am Markt zu beobachten,

die erwarten, dass die Aktie trotz der erneuten Vorwürfe der FT wieder zulegen kann. (Umsätze

u.a. in WKN: MF2LE9)

Bei Daimler sind mit dem heutigen Kursplus verstärkt Puts gesucht. Offenbar erwarten einige

Anleger, dass die Gewinne bald wieder wegschmelzen. (Umsätze u.a. in WKN PX1YKK)

