Thema: Feuerwehren in Zeiten von Globalisierung und veränderten Sicherheitslagen



- Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrags - Informationen zur Bedeutungszunahme von Szenarien in der zivilen Verteidigung und der damit einhergehenden Auswirkungen auf die Feuerwehr - internationale Verantwortungsübernahme Deutschlands im CTIF - Kandidatur des DFV-Präsidenten, Hartmut Ziebs, für das Amt des Vizepräsidenten



Expert/-innen:



- Hartmut Ziebs, Präsident des DFV - Dr. Müjgan Percin, Bundesgeschäftsführerin des DFV - Prof. Dr. Ilona Horwath, Universität Paderborn



Deutscher Feuerwehrverband (DFV):



Rund 1,3 Millionen Angehörige in Freiwilligen, Jugend-, Berufs- und Werkfeuerwehren machen die Feuerwehr zu einer starken Gemeinschaft und einem verlässlichen Partner für Sicherheit. Der DFV vertritt die Interessen seiner Mitglieder. Fachbereiche analysieren aktuelle Ereignisse, begleiten Entwicklungen und erarbeiten Stellungnahmen sowie Konzepte für die Arbeit der Feuerwehren. Der DFV vertritt die deutschen Feuerwehren in der Internationalen Vereinigung des Feuerwehr- und Rettungswesens CTIF.



Die Pressekonferenz wird im Rahmen des Projektes Faktor 112 durch das Bundesprogramm "Zusammenhalt durch Teilhabe" aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat gefördert.



