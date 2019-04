Analysten sind nur Zahlenmenschen? Manchmal reißt es sie dennoch ein Stückchen mit und sie äußern sich gerade emotional. Nachdem Canaccord-Analyst Jed Dorsheimer bei einer Testfahrt an der Fremont-Tesla-Fabrik in den Sitz gepresst wurde, stieg er aus und schrieb: "Das neue 39.000-Dollar-Model 3 ist ein Quantensprung, was die Performance angeht." Dieses Auto werde den "Löwenanteil" des aktuellen Elektroauto-Marktes erobern. Denn mit der Dynamik eines Porsche 911 und dem Preis eines Mittelklasse-BMWs erhalte man als Kunde ein Top-Preisleistungsverhältnis. Das Kursziel sieht er bei 450 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...