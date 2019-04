Der Sieg der Opposition bei den türkischen Kommunalwahlen ist auch ein Sieg der Demokratie. Die Eingriffe in den Markt seitens der Regierung aber dürften mehr werden.

In Istanbul dauerte der Wahlkrimi bis zum Mittag des darauffolgenden Tages. Nur wenige tausend Stimmen trennten die beiden Kontrahenten voneinander. Erst gegen Mittag sah das vorläufige Endergebnis den Kandidaten der CHP, Ekrem Imamoglu, als Sieger. "Wer Istanbul regiert, regiert die Türkei" - das hatte Erdogan selbst einmal gesagt, als er noch Bürgermeister in Istanbul war. Für die nationale Politik des Landes dürften die Kommunalwahlen zunächst wenig Einfluss haben. Und doch ist es ein Achtungserfolg - und ein Sieg der türkischen Demokratie. In den größten Städten des Landes - allen voran Istanbul und der Hauptstadt Ankara - haben die Kandidaten der Opposition das Bürgermeisteramt erobert. Beide Städte waren über 20 Jahre von der Regierungspartei AKP regiert, und beide Städte erwirtschaften zusammen mehr als die Hälfte des türkischen Bruttosozialprodukts.

Die Kommunalwahlen waren wie keine andere von der wirtschaftlichen Situation des Landes geprägt: Horrende Preise für Zwiebeln, Auberginen und Tomaten waren es, die viele Türken beschäftigten. Der rasante Absturz der türkischen Lira im vergangenen Sommer hatte zunächst die Importe verteuert und so die Inflation angeheizt. Die Teuerungsrate lag zuletzt bei 20 Prozent. Zusätzlich hatte ein verregneter Sommer die Preise für Gemüse in die Höhe getrieben.

Die Reaktion der Politik? Die Einrichtung von staatlichen Verkaufsstellen, die Gemüse verbilligt an die Verbraucher abgaben. Damit ließen sich ein paar Gemüter besänftigen. Geschädigt aber wurden Kleinunternehmer und der freie Markt als solcher.

Auch die Arbeitslosigkeit hat mit 13,5 Prozent einen Höchststand erreicht, nur übertroffen vom Krisenjahr 2008. Hunderte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...