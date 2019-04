Bei der einstigen HSH-Nordbank hat seit dem vergangenen Jahr unter anderem der Finanzinvestor Cerberus das Sagen. Er besetzt jetzt Posten im Vorstand.

Der US-Finanzinvestor Cerberus schickt als neuer Eigentümer zwei Vertraute in den Vorstand der ehemaligen HSH Nordbank. Ian Banwell (55) sei ab sofort Chief Operating Officer (COO) und werde unter anderem die Strategie der Passivseite verantworten, teilte die Hamburg Commercial Bank (HCOB) am Montag zu einem Aufsichtsratsbeschluss mit. Banwell hat früher für die Bank of Amerika gearbeitet und war ...

