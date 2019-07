Die Autobauer stecken in der Krise. BMW, Daimler und Volkswagen tüfteln an neuen Erlösmodellen. Weg von der klassischen Cash-Cow, dem Verbrennungsmotor, hin zu Elektroautos, Wasserstoffantrieb, selbst fahrenden Autos und Mobilitätstdiensten wie etwas Car-Sharing. In den letzten Tagen haben sich die Aktien der Autobauer wieder aufgerappelt. Am Montag sorgen die Aussagen des Autozulieferers Schaeffler aber für lange Gesichter bei den Fans von Autoaktien.Der Autozulieferer Schaeffler stellt sich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...