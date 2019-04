Ein schnellerer, effizienterer Weg zur Unterstützung von Mitarbeitern im Betrieb

PTC (NASDAQ:PTC) gab heute auf der HANNOVER MESSE die Veröffentlichung seiner Augmented Reality (AR)-Lösung Vuforia Expert Capture bekannt, die darauf ausgelegt ist, die Produktivität, Qualität, Sicherheit und Compliance von Mitarbeitern zu verbessern. Vuforia Expert Capture bietet Industrieunternehmen eine schnellere und effizientere Möglichkeit, Mitarbeitern im Betrieb die relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um die Arbeit beim ersten Mal schnell und präzise auszuführen.

Angesichts einer großen Qualifikationslücke, die die Fertigungsindustrie gefährdet, ist ein effektiverer Wissenstransfer von bestehenden Fachexperten entscheidend. In den nächsten zehn Jahren werden voraussichtlich 10 Millionen Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie benötigt, aber man geht davon aus, dass Millionen davon unbesetzt bleiben, so ein Bericht von Deloitte und dem Manufacturing Institute. Das Ausscheiden von Mitarbeitern, die in Rente gehen, kombiniert mit zunehmender Produktkomplexität und Kundennachfrage, erfordert von den besten Herstellern neue Ansätze für die Bereitstellung relevanter Informationen an die Mitarbeiter vor Ort.

"Wir freuen uns, Industrieunternehmen eine neue Möglichkeit zu bieten, AR zu nutzen, um das Stammeswissen von Fachexperten zu nutzen und die Krise der Qualifikationslücke zu lindern, die das heutige Industrieunternehmen bedroht", sagte Mike Campbell, EVP, Augmented Reality Products bei PTC. "Vuforia Expert Capture ist eine hochwertige, sofort einsatzbereite Lösung, die die Erstellung von AR-Inhalten beschleunigt und es Herstellern ermöglicht, nicht nur die Genauigkeit und Geschwindigkeit zu verbessern, mit der Mitarbeiter neue oder unbekannte Aufgaben erfolgreich erledigen, sondern auch die Schulungskosten und die Zeit bis zur Produktivität zu reduzieren."

Vuforia Expert Capture liefert aktuelle, relevante Informationen, wann und wo Mitarbeiter sie am meisten benötigen im realen Kontext ihrer täglichen Arbeitsumgebung. Wissen kann bei Bedarf auf die Schnelle erfasst werden, ohne dass hochwertige Arbeitskräfte gestört werden. Es sind keine Vor- oder Entwicklungsarbeiten erforderlich, um auf einfache Weise Schritt-für-Schritt-Anleitungen für praktisches Training und Aufgabenführung zu erstellen.

Die erfassten Verfahren können in einer sicheren, SaaS-basierten Umgebung verfeinert und dann dynamisch auf RealWear HMT-1, Microsoft HoloLens und mobilen Geräten an Betriebsmitarbeiter im gesamten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Die räumliche Intelligenz aus der ortsabhängigen Funktionalität von HoloLens kann genutzt werden, um Mitarbeiter im Betrieb sicher durch mehrstufige Verfahren an verschiedenen Stellen zu führen, ohne die Geschwindigkeit oder Genauigkeit zu beeinträchtigen.

Vuforia Expert Capture ist eine wertvolle Lösung in Produktionsumgebungen, in denen bestehende Service-, Wartungs- und Umrüstverfahren für Anlagen nicht verfügbar sind. Fachexperten können leicht Anweisungen zur Erfüllung dieser kritischen Aufgaben aufzeichnen, die dann mit neuen oder versetzten Mitarbeitern geteilt werden können, um eine schnelle und effiziente Einarbeitung am Arbeitsplatz zu ermöglichen. Der einfache Zugriff auf standardisierte Anweisungen im Kontext ihrer Arbeitsumgebung ermöglicht Mitarbeitern ein besseres Verständnis und eine höhere Effizienz, Einsatzzeit und Qualität.

"Global Foundries hat Augmented Reality in seinen weltweiten Fabriken als einen der wichtigsten Hebel zur Produktivitätssteigerung in einem wettbewerbsorientierten Markt erkannt", sagte DP Prakash, Head of Innovation in AI ML AR VR aus dem CIO-Bereich von Global Foundries. "Mit Vuforia Expert Capture sind wir zunehmend in der Lage, das Wissen unserer Mitarbeiter in den Fabriken zu erfassen. Diese Fähigkeit von Vuforia macht das Verfassen von Standardarbeitsanweisungen (SOPs) um bis zu 10-mal schneller und trägt dazu bei, die Schulungszeit von Mitarbeitern im Unterrichtsraum und der Fabrik um 50 Prozent zu reduzieren."

Um mehr zu erfahren und eine Demo von Vuforia Expert Capture zu sehen, besuchen Sie PTC auf der HANNOVER MESSE. Vuforia Expert Capture wird voraussichtlich ab Ende Mai 2019 allgemein erhältlich sein.

