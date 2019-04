Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SAC: Sanochemia am 1.4. -6,74%, Volumen 158% normaler Tage , FAA: Fabasoft am 1.4. -2,74%, Volumen 177% normaler Tage , FLU: Flughafen Wien am 1.4. -2,07%, Volumen 180% normaler Tage , STR: Strabag am 1.4. 3,68%, Volumen 116% normaler Tage , PYT: Polytec am 1.4. 3,90%, Volumen 213% normaler Tage , AMS: AMS am 1.4. 5,65%, Volumen 44% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 24.890 5.65% Polytec PYT 8.800 3.90% Strabag STR 29.550 3.68% Flughafen Wien FLU ...

Den vollständigen Artikel lesen ...