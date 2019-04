DAX startet positiv ins zweite Quartal, thyssenkrupp bleibt auf Erholungskurs

Nachdem der DAX das erste Quartal 2019 mit einem Plus von 9,2 Prozent beenden konnte, fiel auch der Start in das zweite Quartal erfreulich aus.

Das war heute los. Am heutigen Montag kletterte das wichtigste deutsche Börsenbarometer zeitweise um 1,5 Prozent in die Höhe. Gleich von Beginn an war die Stimmung positiv. Dafür hatten erfreulich ausgefallene Konjunkturdaten aus China gesorgt. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex sprang im März um 0,9 Punkte auf 50,8 Zähler. Der starke Handelsauftakt an der Wall Street heizte die gute Stimmung zusätzlich an.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte vor allem thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) das positive Marktumfeld nutzen. Die Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns kletterte in der Spitze um rund 6 Prozent in die Höhe und setzte damit die gute Entwicklung der vergangenen Tage fort. Neben einer Stabilisierung des Gesamtmarktes hatte dazu ein Großauftrag aus Brasilien beigetragen. Gut lief es heute auch für Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Die Aktie des Münchner Chipkonzerns legte zeitweise knapp 6 Prozent an Wert zu, nachdem eine Gewinnwarnung das Papier vor wenigen Tagen unter Druck geraten ließ.

